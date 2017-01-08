Суд продлил задержание подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

Тверской суд Москвы продлил срок задержания Омара Омарова, устроившего стрельбу из автомата в центре Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. Она уточнила, что его задержат до 10 января.

10 января будет рассмотрен вопрос об аресте Омарова. Тверской суд также рассматривает ходатайство следователя об аресте другого фигуранта дела, Ислама Муртазалиева.

Уроженца Махачкалы Омара Омарова и его соучастник Ислам Муртазалиев подозреваются в преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Наказание по этому обвинению предусматривает штраф в размере от 500 000 до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько человек, один из которых на парковке в центре Москвы устраивает стрельбу из автомата Калашникова в воздух. Пострадавших в результате инцидента нет.