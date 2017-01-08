В Багдаде прогремел второй за сутки взрыв

В Багдаде произошел второй за день взрыв. В результате второго атаки погибли десять человек, десятки получили ранения сообщает Reuters. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на рынке в восточной части города.

Ранее сегодня взорвался заминированный автомобиль на овощном рынке в шиитском районе Багдада. Жертвами первого теракта стали 13 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за первый взрыв сегодня взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).