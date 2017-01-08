На юго-востоке Москвы превышен уровень сероводорода

В московских районах Орехово-Борисово Южное и Капотня зафиксировано превышение уровня сероводорода в воздухе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГПБУ «Мосэкомониторинг».

В Орехове-Борисове Южном станция автоматического контроля зафиксировала превышение сероводорода в 5,13 раза. Эти данные были получены в 12.00 мск, уточнили исследователи.

В Капотне, в свою очередь, в это же время было зафиксировано превышение уровня сероводорода в 3,51 раза.

4 января автоматическая станция контроля загрязнения воздуха в районе Марьино зафиксировала 28-кратное превышение сероводорода в воздухе.

5 января жители юга и юго-востока Москвы жаловались на неприятный запах. Однако сотрудники МЧС не обнаружили превышения опасных веществ в воздухе.