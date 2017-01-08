Бывший лидер Ирана Рафсанджани скончался на 83-м году жизни

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался в возрасте 82 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Ранее стало известно, что известный иранский деятель был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Рафсанджани занимал пост президента страны с 1989 по 1997 г. Он был ведущим иранским политиком и даже после ухода с должности играл важную роль в государстве. Он поддерживал действующего президента Ирана Хасана Рухани.

После ухода с должности президента Рафсанджани занимал пост председателя Совета по целесообразности, который является консультативным органом при аятолле Хомейни, а также был председателем Исламского консультативного совета Ирана.