Московские школы откроются после каникул, несмотря на морозы

Все образовательные учреждения Москвы 9 января будут работать в обычном режиме, несмотря на сильные морозы, сообщает пресс-служба столичного департамента образования в воскресенье.

Однако в сообщении отмечается, что родители учащихся начальной школы (1-4 класс) вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.

В Москве и Подмосковье 7 января из-за сильных морозов объявлен оранжевый уровень опасности. Рождественская ночь была признана самой холодной с начала века. Утром 9 января в регионе ожидается минус 32. Потепление прогнозируется 10 января, тогда температура повысится до минус 10 градусов.