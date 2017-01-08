В Грозном прошел митинг против ИГ

Многотысячная акция протеста против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) прошла на центральной площади Грозного, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

«Многотысячный митинг, инициированный родителями, чьи дети завербованы радикалами ИГ, прошел на площади перед мечетью "Сердце Чечни". В своих выступлениях общественность Чечни выразила возмущение действиями террористической организации и ее главаря Абу Бакра аль-Багдади», - сказали в пресс-службе.

Акция продлилась несколько часов и завершилась сжиганием транспарантов с символикой ИГ и портретов аль-Багдади.