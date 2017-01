Клинтон вероятно не станет претендовать на выборные должности

Экс-госсекретарь США, бывшая кандидат в президенты от демпартии Хиллари Клинтон едва ли будет бороться за какую-либо выборную должность, полагает ее бывшая помощница, руководитель аналитической службы Center for American Progress Нира Тэнден. В начале января The New York Daily News писала, что Клинтон не исключает возможности выдвижения своей кандидатуры на выборах мэра Нью-Йорка в ноябре 2017 г.

«Я не ожидаю, что она будет добиваться этой или какой-либо другой должности. Я считаю, сейчас она думает о том, как помочь детям и семьям, она делала это всю свою жизнь», - заявила Тенден в интервью CNN. Телекомпания представляет Тенден как доверенное лицо Клинтон не только в ходе ее предвыборной кампании, но и сейчас.