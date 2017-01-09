Число жертв «Боярышника» за праздники увеличилось до 78

Два человека, находившихся на лечении после отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» с метанолом скончались в больнице Иркуской области в новогодние праздники, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря регионального министерства здравоохранения Татьяну Шкурскую. «Общее число жертв отравления к сегодняшнему дню составляет 78 человек», - отметила она. Новых пострадавших от отравления во время праздников с 31 декабря по 8 января в больницы Иркутска не поступали.

Сейчас на лечении в больницах области после отравления «Боярышником», по словам Шкурской, остается три человека. Ранее сообщалось, что от отравления метиловым спиртом или метанолом в Иркутске пострадало 123 человека, из них 76 скончались.