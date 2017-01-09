Дональд Трамп ответил на критику Мэрил Стрип

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил американскую актрису Мэрил Стрип в предвзятости и назвал ее «приверженкой Хиллари» после того, как она раскритиковала его на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Об этом сообщает The New York Times.

На торжественной церемонии Стрип вспомнила, как в 2015 г. Трамп пародировал репортера-инвалида The New York Times.

«Был один поступок, который ошеломил меня, - сказала актриса. - Это был тот момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемую должность в нашей стране, передразнил репортера с ограниченными возможностями - того, кого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор».

В ходе предвыборной кампании в США актриса поддерживала кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон.

Избранный президент США по телефону сообщил The New York Times., что его не удивила атака «либеральных киношников». Он также добавил, что сам не видел выступления актрисы.