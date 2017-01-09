Новый замминистра внутренних дел представлен подчиненным

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника Следственного департамента МВД и своего заместителя Александра Романова. Это ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Генерал-майор юстиции Александр Романов был назначен на эти должности президентским указом от 28 декабря.

«Богатый профессиональный опыт поможет Романову мобилизовать весь личный состав следственных подразделений на выполнение стоящих перед ним задач, главной из которых является соблюдение законности и правопорядка, обеспечение прав и законных интересов граждан», – заявил министр, слова которого передала пресс-служба. Колокольцев потребовал не допускать даже малейшего повода усомниться в том, что сотрудники следственных подразделений МВД могут выполнять поставленные перед ними задачи на самом высоком уровне, напомнив собравшимся, что цена следственной ошибки очень высока. «Это поломанные судьбы, это родные и близкие тех граждан, которые проходят по уголовным делам. За всеми этими делами стоит человек», – цитирует пресс-служба МВД.