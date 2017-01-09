Полиция Нидерландов изъяла у вернувшегося из Донбасса журналиста сумку с обломками Boeing

В аэропорту Амстердама «Схипхол» полиция 7 января вечером задержала журналистов Мишеля Спеккерса и Стефана Бека, которые вернулись из Донбасса. У Спеккерса сотрудники правоохранительных органов изъяли обломки Boeing МН17, которые он нашел на месте крушения на востоке Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на нидерландское издание Nltimes.

По данным нидерландского СМИ, журналист ездил в Донецк, чтобы снять документальный фильм о жизни в регионе. Он также посетил место крушения самолета МН17.

В прокуратуре Нидерландов заявили, что в сумках кроме металлических деталей могут быть человеческие останки. Шпеккерс, в свою очередь, написал в твиттере, что собирался сам отдать свои находки властям, но в результате полиция изъяла у него все вещи.

Стефан Бек в интервью RT рассказал, что он и его коллега провели на востоке Украины восемь дней. Он также подтвердил, что им удалось найти новые обломки лайнера. «У нас конфисковали фрагменты разбившегося лайнера, ноутбуки, телефоны, карты памяти и камеры», – рассказал Бек.

Бек выразил опасение, что записи интервью с жителями Донбасса, которые просили об анонимности, попадут в руки сотрудников СБУ. Бек также заявил, что его поразило количество обломков, которые остались на месте катастрофы Boeing. Он отметил, что несобранных материалов много и похоже, что «мы имеем дело с серьезной халатностью».

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., обнародовала 28 сентября промежуточные результаты своей работы. «Ракета была запущена комплексом «Бук». Этот «Бук» был привезен с территории России и после запуска возвращен на территорию России», – заявил представитель полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен: запуск произведен из контролируемого сепаратистами района вблизи населенного пункта Снежное. Данных о катастрофе Boeing 777 более чем достаточно для реконструкции и анализа происшедшего.