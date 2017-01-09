В Египте жертвами смертника на грузовике стали 10 человек

Террорист-смертник за рулем мусоровоза, начиненного взрывчаткой, протаранил на севере Синайского полуострова в Египте контрольно-пропускной пункт полиции, сообщает Assosiated Press. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек и ранены 22.

По данным агентства, инцидент произошел в городе Эль-Ариш. После того как грузовик протаранил пропускной пункт, несколько боевиков в масках обстреляли из гранатометов полицейских около контрольно-пропускного пункта.

Три этажа здания полиции были разрушены, тела 10 погибших были извлечены из-под обломков. Все кроме одного были сотрудниками полиции. Представитель властей выразил опасение, что количество погибших может возрасти. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.