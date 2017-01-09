Эсминец США открыл предупредительный огонь по иранским катерам – СМИ

Эсминец ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров в Ормузском проливе, передает Reuters со ссылкой на двух представителей Пентагона.

Инцидент произошел в воскресенье. Как сообщает агентство, четыре катера иранских боевиков на высокой скорости стали приближаться к военному кораблю Mahan, сопровождавшему другие американские суда.

После того как катера сократили расстояние до эсминца до 800 м, был открыт предупредительный огонь. Катера не реагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный военным вертолетом США. Всего эсминец произвел три выстрела.

В августе четыре катера боевиков подошли на расстояние менее 275 м к американскому эсминцу Nitze в том же проливе. Тогда корабль вынужденно изменил курс.