Посольство США в Москве приостановило выдачу виз

Консульский отдел посольства США в Москве из-за проблем с водоснабжением в здании не будет оказывать визовые услуги. Об этом сообщается на сайте американского посольства.

«Консульский отдел посольства США в Москве из-за проблем с водоснабжением в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления. Отдел американских граждан будет рассматривать экстренные запросы», - говорится в сообщении.