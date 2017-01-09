Аэропорт Стамбула перестал принимать рейсы из-за снегопада – СМИ

Международный аэропорт имени Ататюрка (Стамбул) до 18 часов приостановил прием и вылет самолетов из-за непогоды, передает турецкий телеканал NTV.

Решение принято из-за существенного ухудшения видимости. В Стамбуле снегопад начался в выходные дни, в понедельник он усилился. В городе затруднено автомобильное движение. Общественный транспорт перешел на круглосуточный режим работы.

На данный момент пролив Босфор закрыт для движения судов и паромов. Госучреждения Стамбула 9 января будут работать до 15.30, заявил губернатор столицы Васип Шахин. В школах отменены занятия, передает агентство «Анадолу».