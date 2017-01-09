Россия поставит в Иран более 100 т природного урана

Иран должен получить из России крупную партию природного урана как компенсацию за иранский экспорт в Оман, Россию и США 77 т тяжелой воды, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных дипломатов. Ожидается, что в Иран поступят примерно 116 т природного урана. Гарантию неприменения этого урана в военных целях обеспечит 25-летний надзор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В 2015 г. Тегеран уже получал примерно такую же партию природного урана по итогам переговоров, которые привели к заключению соглашения по иранской ядерной программе.

Во вторник в Вене должно пройти заседание комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной.

Комиссия пройдет на уровне политдиректоров «шестерки» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия ) и Ирана под председательством замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи, а также генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид.

Как сообщили иранские СМИ, члены комиссии рассмотрят ход выполнения СВПД и письмо главы МИД Ирана Джавада Зарифа на имя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини по поводу продления Вашингтоном действия закона о санкциях в отношении Ирана. Принятый в конце прошлого года закон, который дает администрации США право возобновить санкции в отношении Ирана, вызвал резко негативную реакцию Тегерана, расценившего данный шаг как нарушение положений СВПД.

В письме Зариф призвал Могерини рассмотреть данный шаг США на заседании совместной комиссии.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 г. в Вене. В соответствии с этим документом Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, а международное сообщество, а также США и ЕС - отменить санкции в отношении Тегерана.