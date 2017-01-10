США включили Бастрыкина в «список Магнитского»

Минфин США включил фамилию руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в «список Магнитского», предполагающий наложение санкций за нарушение прав человека. Это первый случай, когда в него попадают официальные высокопоставленные лица.

Помимо Бастрыкина в санкционный список внесены фамилии депутата Госдумы Андрея Лугового и бывшего разведчика Дмитрия Ковтуна, подозревающихся Великобританией в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который умер в 2006 г. от отравления радиоактивным «полонием-210», а также экс-председателя совета директоров «Универсального банка сбережений» Геннадия Плаксина, в прошлом он работал в структурах Следственного комитета. Фамилия Станислава Гордиевского, следователя по делу сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в сизо, фигурировала в санкционном списке и ранее. «Универсальный банк сбережений» получил скандальную известность, благодаря расследованиям Hermitage Capital, сотрудники которого предполагали, что банк был задействован в схеме хищения из бюджета более 1 млрд руб.

Акт, регламентирующий введение санкций по «списку Магнитского» был принят в США в 2012 г. Однако включение в него главного российского следователя произошло на волне «антихакерской кампании» в США, отмечает Reuters. Это случилось менее чем через две недели после вступления в силу соответствующих санкций против ФСБ и ГРУ и чуть больше, чем за неделю до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ковтун считает, что включение его в «список Магнитского» связано с судопроизводством в Великобритании по «делу Литвиненко». «Но они не нашли подтверждений нашей вины в ходе судебного разбирательства», - передает его слова ТАСС. Ковтун также заявил, что у него нет зарубежной недвижимости и он не собирается никуда уезжать из России.

Ранее США приняли решение о распространении действия «списка Магнитского» не только на Россию, но и на другие страны.