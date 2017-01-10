Зять Трампа намерен отказаться от зарплаты на посту советника президента

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, которому избранный президент США предложил занять пост старшего советника в Белом доме, намерен отказаться от зарплаты, пишет The New York Times. Кушнер планирует работать с вопросами, касающимися Ближнего Востока и Израиля.

35-летний Кушнер, который женился на дочери Трампа Иванке в 2009 г., ближе к избранному президенту США, чем любой другой советник, отмечает издание. Трамп отметил, что Джаред «был доверенным советником в течение всей кампании и переходного периода». Некоторые эксперты отмечают, что назначение Кушнера может нарушать законы против кумовства в США, пишет NYT.

У Кушнера нет опыта государственного управления, отмечает BBC. Он унаследовал свою девелоперскую империю от отца, Чарльза Кушнера, и занимается бизнесом на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Кроме того, Кушнер – издатель газеты New York Observer. Он намерен уйти в отставку с обоих постов и продать часть активов при вступлении в должность советника, передает ABC Online со ссылкой на его адвоката.