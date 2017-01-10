ВОЗ оценивает ущерб мировой экономике от курения в $1 трлн ежегодно

Курение обходится глобальной экономике более чем в $1 трлн в год и убьет одну треть населения планеты к 2030 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального института рака США.

Эта стоимость намного превышает глобальные доходы от налогов на табачные изделия, которые по оценкам ВОЗ, составляют $269 млрд в 2013–2014 гг.

«Число смертей, связанных с табаком, согласно прогнозам, увеличится с 6 млн ежегодно до 8 млн в год к 2030 г., при этом более 80% из них происходят в странах с низким и средним уровнем дохода», – говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что с каждым годом количество курильщиков в мире растет.

«[Курение] ответственно за потери [для мировой экономики] $1 трлн в виде расходов на здравоохранение и потерю производительности ежегодно», – сообщают эксперты.