Песков назвал внутренним делом Белоруссии введение безвизового пятидневного режима

Введение Белоруссией пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран – это внутреннее дело Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что «конечно, существует аспект нашего Союзного государства, но убеждены, что все необходимые моменты были приняты [Белоруссией] во внимание при принятии такого решения».

Со стороны России также предприняты определенные шаги, отметил Песков: «Естественно, при принятии таких решений отстраивается процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого режима уже на нашу границу».

«Не могу сказать, когда и как, но поскольку наши соответствующие службы находятся в постоянной координации, то здесь никаких сомнений быть не должно», – сказал Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, уведомила ли Белоруссия Россию о планах по введению пятидневного безвизового режима.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подписал указ о введении «безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» 80 стран. Безвизовый режим будет действовать в течение пяти дней. При этом въезд без визы будет осуществляться только через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска.

Действие указа распространяется на 39 стран Европы, включая все страны ЕС, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. Безвизовый порядок не распространяется на прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также на вылетающих в аэропорты России: такие рейсы являются внутренними и пограничного контроля на них нет, уточнила пресс-служба Лукашенко. Поэтому граждане всех 80 стран, которые хотят въехать в Россию, должны иметь российские визы.