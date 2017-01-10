Песков констатировал новые шаги Вашингтона по «рукотворной деградации» отношений с Москвой

Последнее расширение минфином США санкционного «списка Магнитского» в Кремле считают «дополнительным шагом» Вашингтона «по рукотворной деградации» российско-американских отношений. Как передает ТАСС, это на брифинге 10 января заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Сказать, последуют ли ответные санкции на это решение, он пока не может. Министерство финансов США расширило список граждан России, в отношении которых действуют санкции в рамках акта Магнитского. Кроме Бастрыкина в список были включены депутат Госдума Андрей Луговой, предприниматель Дмитрий Ковтун, бывший следователь по делу Магнитского Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

По словам Пескова, в Москве сожалеют, что период «беспрецедентной затянувшейся деградации» российско-американских отношений пришелся на второй срок президентства Барака Обамы, однако надеются в перспективе на их нормализацию, передает «Интерфакс». Сложившаяся ситуация не соответствует ни интересам Москвы, ни интересам Вашингтона, отметил чиновник.

На вопрос, является ли условием для нормализации отношений с Вашингтоном отмена санкций, Песков сказал: «Поскольку отношения находятся в низшей точке, существуют разные форматы по нормализации отношений». «Безусловно, санкции являются элементом, который чрезвычайно негативно отражается на двусторонних отношениях, но вместе с тем даже в условиях санкций любые возможности для диалога в Москве приветствуют и к нему готовы», – заявил Песков.

3 октября 2016 г. президент России Владимир Путин распорядился приостановить соглашение от 2000 г. между госкорпорацией «Росатом» и министерством энергетики США об утилизации плутония из-за недружественных действий Вашингтона в отношении России и внес законопроект в Госдуму. Причиной он назвал «коренное изменение обстоятельств и возникновение угрозы стратегической стабильности». Действие договора возобновится, если США выполнят несколько условий, среди которых Путин назвал отмену закона Магнитского. Также среди условий были названы отмена санкций, компенсация ущерба от российских контрсанкций, сокращение численности войск в ряде стран НАТО до уровня 2011 г.