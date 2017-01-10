Суд продлил домашний арест Улюкаеву до 15 апреля

Басманный суд Москвы продлил до 15 апреля домашний арест бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил продлить Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля», - огласила постановление судья Елена Ленская.

Улюкаев просил суд избрать более мягкую меру пресечения. «Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например подписку о невыезде», – сказал он. Кроме того, он просил по крайне мере смягчить режим. Бывший чиновник попросил разрешить ему прогулки с 8 до 10 часов утра и с 18 до 22 часов, а также дать возможность планового посещения медицинских учреждений. Улюкаев также просил включить в число лиц, которым разрешено посещение его дома, няню своей шестилетней дочери.

По данным СКР, Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается.

После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку с поста министра экономического развития.