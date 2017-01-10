Консульство США в Москве возобновило выдачу виз

Консульский отдел посольства США в Москве, который приостанавливал работу из-за проблем с водоснабжением в здании, возобновил выдачу виз, сообщили порталу «Интерфакс-туризм» в визовой службе.

Работа возобновлена во вторник утром в обычном режиме, добавил собеседник портала.

В понедельник консульский отдел посольства США в Москве сообщил, что в здании возникли проблемы с водоснабжением. В то же время в пресс-службе «Мосводоканала» «РИА Новости» заявили, что не получали от американской стороны никаких жалоб.