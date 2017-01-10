Минобороны: После удара США погибли 20 мирных жителей Сирии

Бомбардировщик США нанес 3 января удар в провинции Идлиб, сообщил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Он отметил, что жертвами атаки стали 20 мирных жителей.

Герасимов уточнил, что удар был нанесен по населенному пункту Сармада, расположенному в районе, на который распространяется режим прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что американские военные не предупредили о планах осуществить атаку и это не первый случай несогласованных операций США.

Ранее источник «Ведомостей» в Минобороны России рассказал, что корабельная авианесущая группа во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» покинула прибрежные воды Сирии и до конца января вернется домой в Североморск, на главную базу Северного флота. 29 декабря президент России Владимир Путин объявил о сокращении российской группировки в Сирии.

В конце декабря Путин заявил, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом была достигнута договоренность о том, чтобы предложить конфликтующим сторонам продолжить процесс переговоров на новой площадке. Путин сказал, что переговоры могут пройти в столице Казахстана Астане. Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности к участию в переговорах в Астане.