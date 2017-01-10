ЕСПЧ не освободил швейцарских школьниц-мусульманок от совместных уроков плавания с мальчиками

Европейский суд по правам человека отклонил иск проживающих в Швейцарии родителей-мусульман, которые жаловались, что их дочь обязывают посещать занятия по плаванию в одной группе с мальчиками. Об этом сообщает Le Matin. Семью оштрафовали в 2010 г. на 1400 франков ($1380) за пренебрежение родительскими обязанностями, поскольку девочка не ходила на эти занятия. Истцы считали, что это решение, которое поддержали власти кантона Базель, нарушило их религиозные свободы.

С властями кантона судятся граждане Швейцарии турецкого происхождения. В ЕСПЧ признали, что право истцов на свободу в отношении религиозных воззрений вступило в противоречие с правом их ребенка на получение полноценного образования и успешную интеграцию в общество. Эти права суд счел приоритетными, и власти кантона оправданно обязывали ребенка следовать школьному расписанию в полном объеме. По мнению Страсбургского суда, закон, обязывающий детей мигрантов посещать все занятия, был разработан, чтобы защитить их от попыток изолирования, и Швейцария имеет право развивать систему образования в соответствии со своими нуждами и традициями. Школа играет важную роль в процессе интеграции, освобождение от отдельных уроков допустимо только в самых исключительных случаях, цитирует ВВС решение суда.

«Следовательно, интересы ребенка в получении полноценного образования, которое облегчит его успешную интеграцию в общество в соответствии с местными обычаями и нравами, превалирует над желанием родителей избавить ребенка от уроков плавания в смешанных группах», - заключил суд.

Ранее чиновники из образовательных структур Базеля говорили, что исключение на занятиях плаванием возможно только для девочек, которые достигли пубертатного возраста. Дочь истцов на момент начала конфликта такого возраста не достигла. Суд также отметил, что девочкам-мусульманкам в порядке исключения разрешили носить соответствующие требованиям ислама купальники и переодеваться в помещениях, куда не могут заходить мальчики.