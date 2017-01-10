Минздрав предлагает запретить курение кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав России выступает с предложением запретить курение в организациях общественного питания, передает ТАСС. Об этом говорится в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 гг. и дальнейшую перспективу».

«Запрет использования в организациях общественного питания изделий, которые используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей (в том числе кальянов)», - говорится в тексте документа.

Предлагается также ограничить рекламу табака и ввести стандартизированную упаковку для табачной продукции.

«Распространенность курения сигарет у детей 13-15 лет снизилась почти в три раза: с 25,4 % в 2004 г. до 9,3% в 2015 г.», - заявил официальный представитель Минздрава.