Навальный решил защищать в ЕСПЧ блогеров Носика и Кунгурова

Оппозиционер Алексей Навальный собирается представлять интересы российских блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Буду представлять интересы в Европейском суде двух граждан РФ: Антона Носика и Алексея Кунгурова. Оба будут обжаловать там нарушение своих прав, связанное с незаконным уголовным преследованием», - написал Навальный на своем сайте.

По данным следствия, блогер и медиаменеджер Носик 1 октября 2015 г. на одной из блог-платформ выложил статью экстремистского содержания под названием «Стереть Сирию с лица земли». Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Свою вину он не признал.

Пресненский суд Москвы 3 октября признал Носика виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 руб. Защита осужденного не согласилась с решением, попросив апелляционную инстанцию отменить решение районного суда и вынести Носику оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить подсудимого к двум годам колонии общего режима.

15 декабря Мосгорсуд смягчил приговор Носику, изменив сумму штрафа с 500 000 на 300 000 руб. Адвокат Носика Сергей Бадамшин сообщил «Интерфаксу», что блогер намерен обжаловать приговор и подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Тюменский блогер Алексей Кунгуров был задержан 3 марта 2016 г. Позже на основании филологической экспертизы одного из текстов в его блоге ему было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма. Приволжский военный суд приговорил Кунгурова к 2,5 года колонии-поселения.