Заложники в Алабаме захвачены в банке близ университета штата

В городе Таскалуса, Алабама, США, неизвестный захватил заложников в банке Alabama Credit Union, расположенном через дорогу от юридического факультета университета штата, сообщили местные СМИ.

Количество заложников и требования захватчика уточняются, на место прибыла полиция, ФБР, переговорщики и взвод спецназа SWAT. По словам представителя полиции Таскалусы Тины Ричардсон, «картина происходящего не похожа на ограбление». По ее информации, вооруженный мужчина вошел в здание банка до открытия - около 8.30 утра местного времени. В число заложников, вероятно, попали только работники банка.

Занятия в университете Алабамы также еще не начались после зимних каникул, уточняет Al.com. Однако, передает ABCnews, кампус университета закрыт в интересах безопасности.