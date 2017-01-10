Кризис с заложниками в Алабаме обошелся без жертв

Кризис с заложниками в Таскалусе, штат Алабама, США, обошелся без жертв - вооруженный мужчина задержан, заложники не пострадали, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции города Тину Ричардсон. По ее словам, конфликт был «разрешен мирно».

О том, что в Таскалусе неизвестный захватил заложников в банке Alabama Credit Union близ юридического факультета университета штата, сообщили местные СМИ. На место прибыла полиция, ФБР, переговорщики и взвод спецназа SWAT. По словам Ричардсон, «картина происходящего не была похожа на ограбление». Вооруженный мужчина вошел в здание банка до открытия - около 8.30 утра местного времени, поэтому в число заложников, вероятно, попали только работники банка.

Занятия в университете Алабамы также еще не начинались после зимних каникул, но кампус университета также был закрыт в интересах безопасности.