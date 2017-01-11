ГАИ будет считать людей на сегвеях и самокатах пешеходами

ГИБДД не будет относить сегвеи, гироскутеры, моноколеса и электрические самокаты к отдельной категории транспортных средств. Как передает ТАСС, так ведомство ответило депутату Госдумы, члену комитета нижней палаты по транспорту и строительству Александру Васильеву. Он просил ведомство изучить вопрос о статусе сегвеев и других видов электротранспорта, а также определить меры ответственности для их владельцев в случае дорожных происшествий. Васильев считает, что рост популярности этих средств передвижения требует внесения изменений в ПДД.

«С точки зрения Правил дорожного движения РФ лица, использующие роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты), являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования», - ответили депутату в ГИБДД.

«Назвать пешеходами тех, кто передвигается по тротуарам на таких ТС, скорость которых может достигать 25 км в час, язык не поворачивается», - отреагировал депутат.

Васильев объяснил, что позиция ГАИ означает, что, к примеру, владельцы сегвеев не должны будут страховать ответственность перед третьими лицами и получать права, но и не смогут ездить по дорогам общего пользования, а только по тротуарам или обочине.

Единоросс считает необходимым следить за статистикой инцидентов с этими средствами передвижения и пообещал этим заняться.