Песков назвал публикации о наличии у России компромата на Трампа «уткой»

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков назвал публикации о существовании компромата на Дональда Трампа «очевидной попыткой» навредить российско-американским двусторонним отношениям.

Ранее телекомпания CNN сообщила о том, что руководители разведслужб США на спецбрифинге представили Трампу секретную часть доклада, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы. В двухстраничном резюме, приложенном к 35-страничному отчету, говорится о том, что Москва собирала материалы как на демократов и Клинтон, так и на республиканцев и Трампа, но опубликовала лишь ту часть, которую сочла нужной.

«Фабрикация таких уток... Скажем так, качество предыдущей открытой версии доклада и этой утки сопоставимо. Pulp fiction это называется. Нужно реагировать с юмором. Хотя есть те, кто из кожи вон лезут, чтобы нагнетать напряжение, продолжать охоту на ведьм. Это нужно, чтобы оставить отношения в стадии деградации», - заявил Песков, комментируя публикации.

Он подчеркнул, что «это полная фальшивка и качество этой бумаги говорит само за себя».

Песков также заявил, что у Кремля нет компромата, информация не соответствует действительности и является абсолютным вымыслом.

На вопрос о публикациях о наличии компромата на демократов Песков подчеркнул: «Это безусловная утка, фальшивка и полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата». Президент России занимается выстраиванием отношений с зарубежными странами в интересах России и российского народа и глобальных отношений, отметил пресс-секретарь президента.