Песков о Тиллерсоне: мы не носим розовых очков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на способность будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона воспринимать аргументы в рамках сотрудничества России и США.

Песков прокомментировал публикацию в западных СМИ тезисов будущего выступления в Сенате кандидата на пост главы госдепа США Рекса Тиллерсона. Пескова спросили, как в Кремле восприняли эти тезисы, учитывая ранее высказанные Москвой «довольно позитивные» отзывы о кандидатуре будущего госсекретаря.

«Наши позитивные отзывы касались его профессиональных качеств, его конструктивной жесткости в отстаивании своих интересов и его последовательности. Это не означает, что мы все носим розовые очки, и мы понимаем, что, естественно, господин Тиллерсон продолжит быть достаточно жестким в проведении своей линии», - сказал Песков.

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин имел контакты с Тиллерсоном. «У них были деловые встречи. Действительно, президент [Владимир Путин] несколько раз принимал господина Тиллерсона, в том числе вместе с его тогдашними партнерами, в России», - заявил Песков.

Журналисты попросили Пескова объяснить, за что Тиллерсон получил российский Орден дружбы от российского президента. «Орден дружбы традиционно вручается за усилия и деятельность по развитию сотрудничество в каких-то конкретных областях или за налаживание добрых международных отношений, то есть за вклад в развитие международных отношений», - сказал Песков.

После введения санкций в 2014 г. корпорация Тиллерсона продолжала сотрудничество с российской компанией Роснефть. В декабре 2016 г. бизнесмена стали называть в числе возможных кандидатов на должность главы американской дипломатии в будущем кабинете Трампа. 6 декабря избранный президент провел личную встречу с главой ExxonMobil в нью-йоркской «Трамп тауэр».