Песков увидел угрозу глобальной экономике в новых возможных антироссийских санкциях США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые группой американских сенаторов новые антироссийские санкции могут обернуться потерями для глобальной экономики.

По его словам, такие решения «нанесут дополнительный ущерб не только двухсторонним отношениям, но и ... в плане глобальной экономики, глобального энергорынка». Возможны определенные негативные последствия и для нашей страны, не исключил Песков.

«Вместе с тем российская экономика, российский энергосектор за последние два года доказал, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая, очень сильная система с изрядным запасом прочности», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он также выразил надежду, что «здравый смысл возобладает, и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики».

Представители обеих партий в Сенате США республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман и демократы Бен Кардин и Боб Менендес внесли в верхнюю палату парламента законопроект о «полномасштабных» санкциях против России – за приписываемое ей хакерство, ее политику на Украине и Грузии, а также в Сирии. Представляя проект, сенаторы сравнили кибератаки на американские выборы с нападением на Перл-Харбор и 11 сентября.