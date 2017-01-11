В МИД России рассказали об условиях снятия санкций с нового министра иностранных дел Канады

Назначенная накануне министр иностранных дел Канады Христя Фриланд находится в санкционном списке России, ее исключение из него является вопросом взаимности и зеркальности, заявил «РИА Новости» источник в российском МИДе.

Источник агентства напомнил, что Фриланд находится в санкционном спиксе с 2014 г. «Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальные лица. Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности», — сообщил собеседник агентства.

Он также пояснил, что факт ее нахождения в российском стоп-листе «не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках».

В марте 2016 г. Канада распространила санкции против России еще на 14 компаний и пять физлиц. Тогда Дион заявил, что ограничительные меры в отношении Москвы не будут сняты до тех пор, пока она «полностью не выполнит свои обязательства по минским договоренностям».

В расширенный санкционный список Канады попали Инвестиционный республиканский банк (Инресбанк), Московский областной банк (Мособлбанк), а также компании «Волгограднефтемаш», Ижевский механический завод, «Ижмаш», «Технопромэкспорт», «Технодинамика холдинг», «Техмаш», «Русэлектроникс» и «Швабе холдинг».

Также в списке присутствуют физические лица: Эдуард Иоффе и Александр Омельченко. На сайте концерна «Калашников» говорится, что Иоффе является заместителем генерального директора по коммерческим вопросам, а Омельченко - директором по продажам на экспорт.

Активы их будут заморожены, въезд физлиц на территорию страны будет запрещен.