Путин призвал прокуроров следить за соблюдением прав заключенных

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, призвал прокуроров контролировать соблюдение прав заключенных. Выступление президента размещено на сайте Кремля.

«Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их право на медицинскую помощь и иные права должны безусловно соблюдаться», - сказал Путин.

Президент назвал прокуратуру «важнейшим государственным институтом», лучшие сотрудники которого «в самые непростые времена, на крутых переломах истории» честно и добросовестно служили Родине и нашему народу. Путин попросил прокуроров держать на особом контроле соблюдение трудового и социального законодательства, защищать «добросовестный, честный, прозрачный бизнес» от необоснованных проверок и иного давления, а также противодействовать коррупции.

Профессиональный праздник работников и служащих прокуратуры России отмечается 12 января. В этот день в 1722 г. вышел указ императора России Петра I Правительствующему Сенату об учреждении Российской прокуратуры. Современная прокуратура Российской Федерации была создана 17 января 1992 г. федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».