Госдума одобрила в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в семье

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, при этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями. За документ проголосовали 368 депутатов, против — один, еще один парламентарий воздержался.

Под «побоями» законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

Законопроект исключает из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление. Такие поправки были приняты Госдумой летом этого года.

Ранее законопроект об исправлении данной коллизии планировалось рассмотреть на последнем заседании Госдумы в осеннюю сессию 2016 г., однако депутатам не хватило времени для полноценного обсуждения законопроекта, и палата приняла решение перенести его рассмотрение на первое заседание весенней сессии в январе 2017 г.

Законопроект в Госдуму внесла зампред конституционного комитета Совета Федерации Елена Мизулина.