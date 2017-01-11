В 2016 году приток беженцев в Германию сократился в два раза

В 2016 г. в Германию прибыло 280 000 соискателей убежища, в 2015 г. - более 600 000, по данным МВД страны. Как передает ВВС, руководитель ведомства Томас де Мэзьер объяснил спад притока беженцев закрытием «балканского пути», по которому мигранты с Ближнего Востока пробирались в Германию через ряд стран, и договоренностью ЕС и Турции по мигрантам.

Через Грецию и Балканы в ФРГ прибыли 890 000 мигрантов, которые направились туда после того, как канцлер Ангела Меркель объявила, что правительство временно вводит политику открытых дверей для соискателей беженцев.