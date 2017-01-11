Трамп: Россия на меня никогда не давила

«Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. Меня с Россией ничто не связывает - ни сделки, ни кредиты, вообще ничего!» - написал сегодня избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter. «Я легко выиграл выборы, чем подтвердил поддержку народа, а нечестные оппоненты пытаются умалить нашу победу ложными новостями», - продолжил он.

Так Трамп отреагировал на сегодняшние публикации СМИ о секретном приложении к докладу спецслужб, которое якобы содержит информацию о том, что Россия владеет компрометирующей Трампа информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня назвал эту информацию чушью. «У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом», - сказал Песков журналистам.

«Разведкам нельзя было позволять эту "утечку" ложных новостей. Это прощальный выстрел в мою сторону. Неужели мы живем в нацистской Германии?» - написал Трамп.

Сегодня, 11 января, в 19.00 мск пройдет большая пресс-конференция Дональда Трампа - первая с момента его избрания президентом США. Инаугурация Трампа состоится 20 января.