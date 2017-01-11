Нобелевский лауреат Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра

Нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра, сообщают белорусские негосударственные СМИ.

«Меня долго просили не уходить, ведь и так десятки достойных людей ушли [из Русского ПЕН-центра]: Улицкая, Войнович, другие. Я оставалась, так как люди прогрессивные надеялись, что удастся выстоять в этой борьбе, что "темная" часть не победит. Но не удалось. И я не имею оснований больше участвовать в этой игре», - цитирует «Интерфакс» Алексиевич со ссылкой на издание «Наша Нива».

Со вторника решением исполкома ПЕН-центра из рядов организации исключен журналист Сергей Пархоменко за «отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающие честь и достоинство личности». В протоколе к заседанию о Пархоменко говорится, что он блогер, «воспитанный комсомолом и имеющий в правозащитных кругах репутацию «провокатора с Болотной площади».

Президент ПЕН-центра Евгений Попов заявил, что в организации нет никакого раскола из-за выхода нескольких членов из состава организации.

Также ранее из Русского ПЕН-центра в знак несогласия с политикой руководства вышли такие известные писатели, как Игорь Иртеньев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Дмитрий Бавильский.