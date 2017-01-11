Вице-президент Трампа Майк Пенс показал, что живет на одну зарплату

Губернатор Индианы, католик-консерватор Майк Пенс, который станет вице-президентом США в республиканской администрации Дональда Трампа, в соответствии с законом опубликовал сведения о доходах.

Из документа следует, что годовая губернаторская зарплата Пенса составляет $173 860 и является единственным значимым источником его дохода - помимо этого меньше $1000 ему принесла деятельность компании по производству сувениров и продажа собственных картин. На государственном пенсионном счете будущего вице-президента США меньше $1 млн, а на счетах в банке - меньше $15 000, зато у него есть обязательства по софинансированию образовательных кредитов на сумму не менее $95 000 для троих детей.

В ходе избирательной кампании Пенс говорил, что верит информации о причастности России к хакерским атакам на серверы демократической партии США, называл президента России Владимира Путина «мелким агрессором» и призывал США не стесняться использовать свою превосходящую военную силу.

Накануне свою декларацию опубликовал будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Оказалось, что его состояние достигает $500 млн, причем порядка 40% - это активы, связанные с компанией Exxon Mobil, которую он длительное время возглавлял. В числе прочих активов обнаружился незначительный пакет российского поисковика Yandeх и акции нескольких телекоммуникационных китайских компаний. Тиллерсон уже пообещал продать акции Yandeх.