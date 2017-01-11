Полиция не дала активистам разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦ

Сотрудники полиции не дали активистам разместить на Исаакиевском соборе плакаты с протестом против передачи здания Русской православной церкви, передает «Интерфакс».

«К собору пришла группа граждан с баннерами. Неподалеку находился наряд полиции. Полицейские попросили данных граждан оставить баннеры. Не разместив баннеры на соборе, активисты оставили их и удалились», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Однако в пресс-службе движения «Весна» заявили, что активисты хотели повесить баннер «не РПЦ» на колоннаде собора. Плакат со словами «Слава Богу» забрали сотрудники полиции. По словам очевидцев, баннеры на соборе должны были составить фразу «Слава богу, не РПЦ».

Таким образом движение хотело показать отношение к решению губернатора Петербурга о передаче собора РПЦ.