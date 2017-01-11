Тиллерсон: Россия опасна, но не непредсказуема

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает, что Россия опасна, но предсказуема применительно к защите своих интересов. «Россия представляет опасность, но не является непредсказуемой в отстаивании ее собственных интересов», - сказал он на слушаниях по своей кандидатуре в сенатском комитете по международным делам.

«Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций - так, чтобы мы знали, как планировать наш собственный [политический] курс», - сказал он, отметив, что Россия должна нести ответственность за все свои действия.

По мнению Тиллерсона, сразу «после Крыма» США следовало предоставить Украине доступ к разведывательной информации об обстановке на российско-украинской границе и оборонительные вооружения, чтобы не допустить конфликта на востоке страны.

Ранее The Washington Post опубликовала проект выступления Тиллерсона. В нем также говорилось, что США следует «не только обновлять, но и утверждать» свое лидерство в мире. Россия, отмечается в тексте, «сегодня представляет опасность» для США, однако «не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов». Кандидат на пост госсекретаря считает, что Москва «вторглась на Украину и захватила Крым», поддержала силы сирийского правительства «при отсутствии американского лидерства» в мире. «Мы посылали слабые или смешанные сигналы, при которых «красные линии» превращались в зеленый свет. Мы не признавали того, что Россия думает не так, как мы», - отмечается в тексте.