Более 100 российских туристов не могут вылететь из Таиланда в Москву

Более 100 российских туристов не могут вылететь из Таиланда в Москву. Проблема возникла из-за «перекрещивания» регулярного и чартерного рейсов, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной.

По ее словам, речь идет о туристах туроператоров «Корал» и «Пегас». Рейс задерживается на данный момент на три часа. «Руководство туркомпаний сейчас активно занимается решением этой ситуации», - уточнила она.

Она также сообщила, что с 5 ноября 2016 г. Nord Wind выполняет в Бангкок один раз в неделю регулярный рейс, второй раз в неделю - чартерный. Из-за того что многие туристы выбирают для отдыха десятидневные туры, их рейсы «перекрещиваются». Ранее проблем с «перекрещиванием» не было, но сегодня авиационные власти Таиланда сообщили авиакомпании, что туристы, прилетевшие регулярным рейсом, не могут улететь чартерным рейсом, добавила она.