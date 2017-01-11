В Чечне в ходе спецоперации ликвидированы четыре боевика

В Чечне сотрудники правоохранительных органов ликвидировали не менее четырех боевиков в ходе спецоперации по блокированию группы бандитов на окраине села Цоци-Юрт в Курчалоевском районе, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«В настоящее время спецоперация вступила в завершающую фазу. Известно, что как минимум четыре боевика уничтожено. Их личности устанавливаются», - сказал он.

На данный момент ведется необходимая работа по выявлению и задержанию возможных пособников группы.