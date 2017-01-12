Версия теракта в катастрофе Ту-154 не наша подтверждения – «Коммерсантъ»

Взрывотехнические экспертизы, завершенные на днях ФСБ и главным военным следственным управлением СКР в ходе расследования причин крушения Ту-154 под Сочи 25 декабря 2016 ., не выявили следов взрывчатки ни на обломках фюзеляжа, ни на останках пассажиров, их личных вещах или перевозимом гуманитарном грузе. Таким образом, версия теракта, изначально не считавшаяся приоритетной, теперь исключена, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к следствию источник.

Перед экспертами ставилась задача проверить извлеченные из воды фрагменты лайнера на наличие следов взрывчатки, а также оценить специфику повреждений самолета. Взрывная волна от сработавшей в салоне бомбы оставила бы характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Отдельно изучались сквозные отверстия в некоторых деталях самолета. Они могли образоваться как при разрушении самолета после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.

Однако ни одного фактора, даже косвенно свидетельствовавшего бы в пользу теракта или обстрела с земли, следствие не обнаружило. Теперь эксперты отрабатывают версию, связанную с возможной ошибкой пилота. По свидетельствам очевидцев, самолет не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был «неестественно задран». При этом эксперты не исключают, что ошибкам летчиков могли способствовать возникшие при взлете технические проблемы.