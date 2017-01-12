Про российский компромат директора спецслужб рассказали Трампу вскользь – Fox News

Информация о российском компромате на избранного президента США Трампа была доведена до него лишь вскользь и не являлась центральной темой брифинга со спецслужбами, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в переходной команде. Накануне телеканал CNN сообщал, что руководители спецслужб США представили Трампу засекреченную часть доклада о вмешательстве России в американские выборы. Избранному президенту якобы сообщили, что Москва собирала неудобные материалы как на демократов, так и на республиканцев, но опубликованной оказалась лишь одна часть документов. Информация, содержавшаяся в докладе, по данным CNN, еще уточняется ФБР.

Собеседник Fox News заявил, что «Трамп не получал никакого резюме с неподтвержденной информацией о том, что российские агенты собрали компрометирующие сведения о нем финансового и интимного характера».

После сообщения CNN портал BuzzFeed опубликовал документ, якобы легший в основу доклада спецслужб. Как утверждалось, его автором стал бывший сотрудник британской разведки. По данным WSJ, речь идет о директорах лондонской компании Orbis Business Intelligence Ltd, бывших агентах спецслужб Великобритании Кристофере Стиле и Кристофере Борроузе.

Из опубликованного BuzzFeed документа следует, что во время пребывания в Москве Трамп останавливался в президентском номере отеля «Ритц Карлтон», куда якобы приглашал проституток. Российские спецслужбы, как следует из документа BuzzFeed, этот номер прослушивали.

Директор Национальной разведки Джеймс Клеппер-младший заявил, что этот доклад не является продуктом американских спецслужб.