Мадуро обвинил Обаму в организации импичмента Дилмы Руссеф

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что импичмент президента Бразилии Дилмы Руссеф был организован по распоряжению американского лидера Барака Обамы.

«Обама был заказчиком смещения Дилмы, вы вспомните мои слова, когда будут обнародованы документы, которые касаются этого переворота, и вы увидите, как американское посольство организовало его», – приводит Globovision слова Мадуро.

Он добавил, что Обама «в конечном итоге стал милитаристским президентом, который презирает страны Латинской Америки».

Напомним, сенат Бразилии 31 августа проголосовал за окончательный импичмент Дилмы Руссеф. «За» проголосовал 61 сенатор, «против» высказались 20 человек.