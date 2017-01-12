В Чечне раскрыта связанная с ИГ сеть боевиков

Правоохранительные органы Чечни в ходе крупнейшей за несколько лет спецоперации ликвидировали сеть боевиков, связанную с «Исламском государством» (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Собеседник агентства уточнил, что спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, а также в нескольких населенных пунктах Шалинского района. «Задержано несколько десятков бандитов, включая пособников», – сказал собеседник агентства.

«Новая газета» сообщает, что в ходе операции были задержаны 22 человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уничтожены были четверо боевиков, еще один был задержан. По словам главы региона, еще один преступник воспользовался темным временем суток и сбежал, но его возможное местонахождение блокировано и с наступлением рассвета начнется активная фаза операции.

Кадыров также заявил, что в спецоперации был убит один сотрудник силовых структур.