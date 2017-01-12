В Минобороны опровергли сообщения о наращивании военного присутствия России в Сирии

В Министерстве обороны России назвали сообщения западных СМИ об увеличении военного присутствия России в Сирии «уткой».

«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Министерством обороны РФ реализуются мероприятия по сокращению группировки российских войск в Сирийской Арабской Республике», – сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он назвал сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы увеличивает военное присутствие в Сирии, «не более чем примитивной пропагандистской уткой».

Ранее Fox News со ссылкой на двух американских чиновников сообщал, что Москва, несмотря на недавнее распоряжение Путина по сокращению военных сил в Сирии, продолжает наращивать там военную мощь.

По данным собеседников телеканала, Россия переправила четыре новых истребителя Су-25 в Сирии и разместила дополнительные отряды контрактников и «бойцов из Чечни».

29 декабря президент России Владимир Путин объявил о сокращении российской группировки в Сирии. Источник «Ведомостей» в Минобороны России рассказал, что корабельная авианесущая группа во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» покинула прибрежные воды Сирии и до конца января вернется домой в Североморск, на главную базу Северного флота.