В ходе спецоперации в Чечне погибли два бойца Росгвардии

В ходе прошедшей 11 января спецоперации в Чечне погибли два сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили «Интерфаксу» во временном информационном центре Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Один из погибших – стрелок рядовой Хамзат Хашумов находился рядом с командиром роты спецназа, когда боевик целился в командира, рассказали в центре. Хашумов погиб, прикрывая собой командира.

Второй военнослужащий Росгвардии – старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев получил ранения в ходе спецоперации и скончался от полученных ран в больнице.

В Курчалоевском районе Чеченской Республики 11 января началась спецоперация против боевиков. По данным «Интерфакса», правоохранительные органы Чечни провели крупнейшую операцию за несколько лет и ликвидировали сеть боевиков, связанную с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка).

«Новая газета» сообщает, что в ходе операции были задержаны 22 человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уничтожены были четверо боевиков, еще один был задержан. По словам главы региона, еще один преступник воспользовался темным временем суток и сбежал. Кадыров также заявил, что в спецоперации был убит один сотрудник силовых структур.

По словам Кадырова, раскрытая группа представляла особую опасность, некоторые из ее членов являлись близкими родственниками уничтоженного в 2006 г. Исы Мускиева и других особо опасных террористов. На счету у Мускиева и его брата 102 убитых человека из населенных пунктов Курчалоевского и Шалинского районов.